«Спартак» опубликовал фото с Кокориным в посте, посвящённом матчу первого тура РПЛ с «Сочи»
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
Пост опубликован в Twitter-аккаунте красно-белых.
«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца минувшего сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.
Недавно в прессе появились сообщения, что Кокорин в ближайшее время подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком».
Ранее в «Сочи» отказались комментировать будущее Кокорина.
⚠️ Official: on MD1 of the 20/21 RPL season Spartak will host Sochi on 9 August at 8 pm (MST) 💥#FCSM 🔴⚪️ pic.twitter.com/qf3UBAG9Gd— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 29, 2020