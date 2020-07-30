«Спартак» опубликовал фото с Кокориным в посте, посвящённом матчу первого тура РПЛ с «Сочи»

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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал фотографию с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, анонсируя матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с южным клубом.
«Спартак» опубликовал фото с Кокориным в посте, посвящённом матчу первого тура РПЛ с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Пост опубликован в Twitter-аккаунте красно-белых.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца минувшего сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Недавно в прессе появились сообщения, что Кокорин в ближайшее время подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком».

Ранее в «Сочи» отказались комментировать будущее Кокорина.

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