Хоккейный агент Логинов назвал дело о мошенничестве заказом со стороны конкурентов

Агент Денис Логинов прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) передать в правоохранительные органы материалы по факту вымогательства денег за свои услуги.

«Кто-то из конкурентов заказал — я догадываюсь, кто это сделал. Самое неприятное для меня — отношение ФХР. Они пишут, что я якобы вымогаю деньги, мошенничаю и так далее. Они совершенно не проверяют информацию, не было следствия и решения от суда. Они лишь по выводам недовольного отца решили сделать статейку. ФХР прекрасно знает, что до этого я на протяжении трёх лет был аккредитованным агентом. В этом году мне не удалось продлить, поскольку я занимался судебными процессами. В апреле я подал документы в ФХР на аккредитацию на следующий сезон. У меня есть письмо от них: «Ваши документы у нас в отделе, но из-за карантина мы не можем выдать аккредитацию». Я готов прямо сейчас сдать экзамен и заплатить 500 тыс. рублей, но федерация не работает», — заявил агент.

Также Логинов рассказал о конфликте с отцом одного из хоккеистов.

«Ко мне обратился за помощью обычный отец, который хотел трудоустроить сына в МХЛ. Я назвал ему условия своей работы, мы договорились встретиться. Выяснилось, что он даже записывал все разговоры на диктофон. Мы договорились, он оплатил мои услуги. Я обозначил ему сроки, что в течение июля игрок отправится на сборы с клубом. Я всю работу полностью сделал, нашёл клуб. Мне сказали, что готовы взять игрока в 20-х числах июля, после возвращения со сборов. Отца это не устроило. Я сказал: «Извините, с таким отношением я работать не хочу. Ваши деньги я верну, но мне нужно на это время». В итоге он начал угрожать моей семье, у меня все сообщения сохранены. Я ему предложил встретиться в ближайшую субботу, чтобы передать деньги. Он попросил перевести. Я согласился, а уже на следующее утро вижу это сообщение о том, что я мошенник и вымогатель», — добавил Логинов.

Ранее ФХР передала в правоохранительные органы материалы на агента Логинова по делу о вымогательстве.