ФХР передала в правоохранительные органы материалы на агента Логинова по делу о вымогательстве

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление по поводу деятельности агента Дениса Логинова.

«В связи с поступающими жалобами на Логинова Дениса комиссия по аккредитации хоккейных агентов ФРХ заявляет следующее. Логинов Денис не является аккредитованным агентом, потому не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься данной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денежных средств якобы за оказанные агентские услуги, содержат признаки мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ. Жалобы граждан и иные сопутствующие материалы были переданы в правоохранительные органы для привлечения Д. Логинова к уголовной ответственности», — гласит заявление на сайте организации.

По информации ряда СМИ, в 2019 году Денис Логинов пообещал устроить 18-летнего хоккеиста Рината Газизова в Северной Америке, получил за свои услуги от родителей игрока 1,5 млн рублей, но в итоге не выполнил работу.

Ранее глава IIHF согласился с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона.