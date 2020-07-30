ФХР передала в правоохранительные органы материалы на агента Логинова по делу о вымогательстве

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Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление по поводу деятельности агента Дениса Логинова.
ФХР передала в правоохранительные органы материалы на агента Логинова по делу о вымогательстве
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В связи с поступающими жалобами на Логинова Дениса комиссия по аккредитации хоккейных агентов ФРХ заявляет следующее. Логинов Денис не является аккредитованным агентом, потому не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься данной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денежных средств якобы за оказанные агентские услуги, содержат признаки мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ. Жалобы граждан и иные сопутствующие материалы были переданы в правоохранительные органы для привлечения Д. Логинова к уголовной ответственности», — гласит заявление на сайте организации. 

По информации ряда СМИ, в 2019 году Денис Логинов пообещал устроить 18-летнего хоккеиста Рината Газизова в Северной Америке, получил за свои услуги от родителей игрока 1,5 млн рублей, но в итоге не выполнил работу.

Ранее глава IIHF согласился с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона.

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