Глава IIHF согласен с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) признать московский ЦСКА чемпионом России в сезоне-2019/20.
Глава IIHF согласен с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона
  • РИА Новости

«Соглашусь с этим решением — ЦСКА же лидер этого прерванного сезона. Это решение федерации, и я не вижу проблемы. Есть много разных мнений на этот счёт: в каких-то странах это нормально, в каких-то — чемпиона не называют. Это небольшая проблема», — приводит слова Фазеля ТАСС.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и вышел в полуфинал Западной конференции. Сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Владислав Третьяк объяснил присуждение ЦСКА титула чемпиона России по хоккею.

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