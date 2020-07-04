Глава IIHF согласен с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) признать московский ЦСКА чемпионом России в сезоне-2019/20.

«Соглашусь с этим решением — ЦСКА же лидер этого прерванного сезона. Это решение федерации, и я не вижу проблемы. Есть много разных мнений на этот счёт: в каких-то странах это нормально, в каких-то — чемпиона не называют. Это небольшая проблема», — приводит слова Фазеля ТАСС.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и вышел в полуфинал Западной конференции. Сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Владислав Третьяк объяснил присуждение ЦСКА титула чемпиона России по хоккею.