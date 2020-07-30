Дзюба: для меня большая честь остаться в «Зените»

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Дзюба: для меня большая честь остаться в «Зените»
  • Reuters

«Чувствую радость и облегчение, потому что это наконец произошло. Я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом». Нет предела совершенству, будем показывать, что есть ещё порох в пороховницах! Сейчас нужно перевести дух, залечить болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше — с новыми силами начать новый этап», — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

Нападающий провёл за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дзюба рассказал о реакции Азмуна на видео из раздевалки «Зенита» с их участием.

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