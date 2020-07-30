Дзюба рассказал о реакции Азмуна на видео из раздевалки «Зенита» с их участием

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки команды с ним и нападающим Сердаром Азмуном после чемпионского матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:2).
Дзюба рассказал о реакции Азмуна на видео из раздевалки «Зенита» с их участием
  • © ФК «Зенит»

«Это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Как армейский юмор. Это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. В тот момент это было смешно и забавно. Нет там посыла никакого — просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Меня поразило, что в Иране это восприняли куда спокойнее, чем у нас. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали это. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось», — сказал Дзюба «Чемпионату».

После матча пара форвардов «Зенита» в раздевалке изобразила половой акт.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой.

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