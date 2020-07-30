СМИ: «Интер» готов выкупить Алексиса у МЮ с понижением зарплаты

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Миланский «Интер» заинтересован в выкупе чилийского вингера Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед» при условии, что футболист согласится на понижение оклада.
СМИ: «Интер» готов выкупить Алексиса у МЮ с понижением зарплаты
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, МЮ не разрешит чилийцу остаться в «Интере» до конца сезона, так как может встретиться с миланцами в финале Лиги Европы. Однако британский клуб не против продать футболиста.

«Интер», в свою очередь, заинтересован в выкупе Санчеса, но при условии, что тот согласится на существенное понижение зарплаты. В МЮ хавбек зарабатывает около £400 тыс. в неделю.

Контракт Санчеса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне, выступая за «Интер», чилиец сыграл 21 матч, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, чем запомнился игровой день Серии А.

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