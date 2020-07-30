Тренер «Вашингтона»: Овечкин работал в течение четырёх месяцев с личным тренером

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру капитана команды Александра Овечкина в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» (3:2).
Тренер «Вашингтона»: Овечкин работал в течение четырёх месяцев с личным тренером
  • Reuters

«Не скажу, что я был сильно удивлён. Форма, в которой он вернулся после паузы, то, как он работает на тренировках, его энергия — это всё неслучайно. У него есть дар забивать голы, но он также много работал в течение четырех месяцев. Всё это время с ним был личный тренер. Приятно видеть человека, который вкладывает время и усилия, а затем получает вознаграждение», — сказал Рирден официальному сайту «Вашингтона».

В контрольном поединке российский форвард набрал три очка, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» в контрольном матче НХЛ.

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