Тренер «Вашингтона»: Овечкин работал в течение четырёх месяцев с личным тренером

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру капитана команды Александра Овечкина в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» (3:2).

«Не скажу, что я был сильно удивлён. Форма, в которой он вернулся после паузы, то, как он работает на тренировках, его энергия — это всё неслучайно. У него есть дар забивать голы, но он также много работал в течение четырех месяцев. Всё это время с ним был личный тренер. Приятно видеть человека, который вкладывает время и усилия, а затем получает вознаграждение», — сказал Рирден официальному сайту «Вашингтона».

В контрольном поединке российский форвард набрал три очка, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» в контрольном матче НХЛ.