Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» в контрольном матче НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в контрольном матче над «Каролиной Харрикейнз» (3:2).
Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» в контрольном матче НХЛ
  • Reuters

«Мы действовали хорошо. Играли в силовой хоккей, работали на обоих концах площадки. Это была хорошая игра для нас», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

34-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Сезон НХЛ будет возобновлён со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ.

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