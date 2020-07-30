Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» в контрольном матче НХЛ
- Reuters
«Мы действовали хорошо. Играли в силовой хоккей, работали на обоих концах площадки. Это была хорошая игра для нас», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
34-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Сезон НХЛ будет возобновлён со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды.
Ранее сообщалось, что три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ.