СМИ: Американские тренеры пожаловались на нарушение прав человека в академиях НБА в Китае

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) столкнулась с жалобами сотрудников на нарушение прав человека в рамках программы лиги по развитию молодых игроков в Китае.
СМИ: Американские тренеры пожаловались на нарушение прав человека в академиях НБА в Китае
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. Американские тренеры в трёх академиях НБА в Китае рассказали представителям лиги, что их китайские партнёры физически наказывают молодых игроков, а также не могут обеспечить им школьное образование. 

НБА столкнулась со множеством проблем после открытия академии в Синьцзяне. В данном регионе более миллиона уйгурских мусульман содержатся в лагерях перевоспитания. Источники сообщают, что в Синьцзяне американские тренеры подвергались преследованиям и допросам. Один из американских специалистов был трижды задержан без объяснения причины. Он и другие тренеры не смогли получить жильё из-за статуса иностранца.

Один из бывших сотрудников лиги сравнил атмосферу в Синьцзяне с «Германией времён Второй мировой войны». Лига прекратила сотрудничество с данной академией.

Ранее сообщалось, что в НБА не выявлено новых случаев коронавируса накануне рестарта сезона.

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