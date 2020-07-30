СМИ: Американские тренеры пожаловались на нарушение прав человека в академиях НБА в Китае
- Reuters
Об этом сообщает ESPN. Американские тренеры в трёх академиях НБА в Китае рассказали представителям лиги, что их китайские партнёры физически наказывают молодых игроков, а также не могут обеспечить им школьное образование.
НБА столкнулась со множеством проблем после открытия академии в Синьцзяне. В данном регионе более миллиона уйгурских мусульман содержатся в лагерях перевоспитания. Источники сообщают, что в Синьцзяне американские тренеры подвергались преследованиям и допросам. Один из американских специалистов был трижды задержан без объяснения причины. Он и другие тренеры не смогли получить жильё из-за статуса иностранца.
Один из бывших сотрудников лиги сравнил атмосферу в Синьцзяне с «Германией времён Второй мировой войны». Лига прекратила сотрудничество с данной академией.
Ранее сообщалось, что в НБА не выявлено новых случаев коронавируса накануне рестарта сезона.