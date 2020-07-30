В НБА не выявлено новых случаев коронавируса накануне рестарта сезона

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не выявила новых случаев заболевания коронавирусом среди игроков, находящихся на тренировочной базе в Орландо.
В НБА не выявлено новых случаев коронавируса накануне рестарта сезона
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков лиги. Всего было протестировано 344 игрока. Ни один из тестов не показал положительный результат на COVID-19.

Сезон в НБА-2019/20 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Чемпионат будет возобновлён в ночь с 30 на 31 июля по московскому времени. В рестерте сезона примут участие 22 команды.

Ранее баскетболист «Денвера» Портер заявил, что коронавирус используют для контроля населения.

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