Навка присоединилась к челленджу в поддержку гендерного равноправия

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка приняла участие в челлендже в поддержку борьбы за права женщин и гендерного равноправия.
Навка присоединилась к челленджу в поддержку гендерного равноправия
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«Очень многие думают, что женской дружбы нет или что женщины дают друг другу только вредные советы, но это неправда! Есть прекрасные женщины, потрясающие подруги и отличные коучи. Благо, наш мир не стоит на месте, а пережитки прошлого остались позади», — написала Навка в своём Instagram.

Она также передала эстафету всем своим подписчицам, призвав их публиковать свои чёрно-белые фотографии и отмечать своих подруг и её саму.

«Давайте напомним миру, что все вместе и каждая в отдельности — мы достойны и прекрасны!» — добавила Навка. 

Ранее двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева приняла участие в акции в поддержку борьбы за права женщин.

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