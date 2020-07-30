Навка присоединилась к челленджу в поддержку гендерного равноправия

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка приняла участие в челлендже в поддержку борьбы за права женщин и гендерного равноправия.

«Очень многие думают, что женской дружбы нет или что женщины дают друг другу только вредные советы, но это неправда! Есть прекрасные женщины, потрясающие подруги и отличные коучи. Благо, наш мир не стоит на месте, а пережитки прошлого остались позади», — написала Навка в своём Instagram.

Она также передала эстафету всем своим подписчицам, призвав их публиковать свои чёрно-белые фотографии и отмечать своих подруг и её саму.

«Давайте напомним миру, что все вместе и каждая в отдельности — мы достойны и прекрасны!» — добавила Навка.

Ранее двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева приняла участие в акции в поддержку борьбы за права женщин.