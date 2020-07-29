Медведева приняла участие в акции в поддержку борьбы за права женщин

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Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже в поддержку борьбы за права женщин и гендерного равноправия.
Медведева приняла участие в акции в поддержку борьбы за права женщин
  • РИА Новости

«Давайте будем честны, мы потрясающие. Мы красивы и приятно пахнем. Иногда опасные, но нежные. Такие разные каждый день, но остаёмся самими собой. Помните, что вы — женщина, и вы сильны и уникальны», — написала Медведева в своём Instagram.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. 

Ранее Медведева рассказала о показательном номере, который был посвящён её первым отношениям.

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