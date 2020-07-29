«Зенит» опустился на 49-е место в списке самых дорогих футбольных брендов
- РИА Новости
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Рейтинг составила английская консалтинговая компания Brand Finance.
При этом «Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга.
Лидером списка стал мадридский «Реал» (€1,572 млрд). Второе место заняла каталонская «Барселона» (€1,565 млрд). Тройку замкнул «Манчестер Юнайтед» (€1,456 млрд).
Ранее гендиректор «Зенита» признался, что расстроен отказом Игоря Смольникова от предложения клуба.