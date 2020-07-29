Фергюсон готов подраться с Макгрегором или Порье ради получения боя за титул UFC

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выразил готовность выйти на поединок с ирландцем Конором Макгрегором или соотечественником Дастином Порье, чтобы потом получить бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Фергюсон готов подраться с Макгрегором или Порье ради получения боя за титул UFC
  • Reuters

По его мнению, и Макгрегор, и Порье являются отличными бойцами, он готов противостоять им.

«Мне без разницы: меняют мне соперника, коронавирус, ещё что-то… Давайте, мы уже к этому привыкли. Хотите дать мне в соперники Конора — вперёд. Хотите, чтобы я дрался с Порье, — сделаем. А потом бой с победителем поединка Гэтжи — Хабиб», — сказал Фергюсон в интервью ESPN MMA.

Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов. А следующим его соперником должен стать американец Джасти Гэтжи. Их бой запланирован на 24 октября.

Фергюсон в своём последнем поединке как раз уступил Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов намекнул на возможный бой с Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года.

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