Экс-гендиректор «Химок» назвал своё увольнение цирковой программой

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Бывший генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал свою отставку.
Экс-гендиректор «Химок» назвал своё увольнение цирковой программой

«Цирковая программа, что тут сказать. С будущим, конечно, ещё не определился, как тут за один день что-то решишь… Надо сначала это переварить. Действительно, такого не видел, когда тебе ничего не говорят, не жмут руку… Всё-таки мы с таким менеджментом, с которым я пришёл, провели немаленькую работу: вывели за два года команду в РПЛ, дошли до финала Кубка России. Так расстаться… Честно, мне непонятно», — цитирует Иванова РИА Новости.

«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона в ФНЛ заняли второе место и вышли в РПЛ, а также вышли в финал Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

Ранее «Химки» назвали имя нового гендиректора.

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