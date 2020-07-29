Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА

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Стало известно расписание первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск. Также в этот день в 18:30 состоится игра «Тамбов» — «Ростов».

Расписание остальных матчей первого тура чемпионата России выглядит следующим образом:

9 августа:

17:00 «Уфа» — «Краснодар»;

19:00 «Арсенал» — «Ахмат»;

20:00 «Спартак» — «Сочи».

10 августа:

17:00 «Урал» — «Динамо».

11 августа:

18:00 «Ротор» — «Зенит»;

20:00 «Рубин» — «Локомотив».

Ранее РПЛ опубликовала подборку десяти лучших голов минувшего сезона.

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