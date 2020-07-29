Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск. Также в этот день в 18:30 состоится игра «Тамбов» — «Ростов».
Расписание остальных матчей первого тура чемпионата России выглядит следующим образом:
9 августа:
17:00 «Уфа» — «Краснодар»;
19:00 «Арсенал» — «Ахмат»;
20:00 «Спартак» — «Сочи».
10 августа:
17:00 «Урал» — «Динамо».
11 августа:
18:00 «Ротор» — «Зенит»;
20:00 «Рубин» — «Локомотив».
Ранее РПЛ опубликовала подборку десяти лучших голов минувшего сезона.