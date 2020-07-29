РПЛ опубликовала подборку десяти лучших голов минувшего сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) составила десятку лучших забитых мячей прошедшего сезона.

РПЛ опубликовала голы на своём YouTube-канале.

В десятку попали результативные удары хавбека «Ростова» Алексея Ионова (в ворота «Оренбурга» в матче первого тура),

защитника «Зенита» Юрия Жиркова (в ворота «Спартака» в восьмом туре), защитника ЦСКА Марио Фернандеса (в ворота «Урала» в 20-м туре), полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна (в ворота «Ахмата» в матче девятого тура), хавбека ЦСКА Николы Влашича (в ворота «Крыльев Советов» в 17-м туре), полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка (в ворота «Урала» в матче пятого тура), полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла (в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура),

хавбека Эрика Бикфалви (в ворота «Арсенала» в 30-м туре), полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича (в ворота «Тамбова» в матче девятого тура) и бывшего форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича (в ворота «Ахмата» в матче четвёртого тура).

В прошлом сезоне чемпионом России за четыре тура до конца первенства стал «Зенит».

Ранее Валерий Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав.