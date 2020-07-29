РПЛ опубликовала подборку десяти лучших голов минувшего сезона

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Российская премьер-лига (РПЛ) составила десятку лучших забитых мячей прошедшего сезона.
РПЛ опубликовала подборку десяти лучших голов минувшего сезона
  • РИА Новости

РПЛ опубликовала голы на своём YouTube-канале.

В десятку попали результативные удары хавбека «Ростова» Алексея Ионова (в ворота «Оренбурга» в матче первого тура),
защитника «Зенита» Юрия Жиркова (в ворота «Спартака» в восьмом туре), защитника ЦСКА Марио Фернандеса (в ворота «Урала» в 20-м туре), полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна (в ворота «Ахмата» в матче девятого тура), хавбека ЦСКА Николы Влашича (в ворота «Крыльев Советов» в 17-м туре), полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка (в ворота «Урала» в матче пятого тура), полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла (в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура),
хавбека Эрика Бикфалви (в ворота «Арсенала» в 30-м туре), полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича (в ворота «Тамбова» в матче девятого тура) и бывшего форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича (в ворота «Ахмата» в матче четвёртого тура).

В прошлом сезоне чемпионом России за четыре тура до конца первенства стал «Зенит». 

Ранее Валерий Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав.

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