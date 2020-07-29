Фанат «Крыльев Советов» рассказал о задержании из-за снятой маски

Болельщик самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Мартынов рассказал о своём задержании из-за снятой маски после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

По его словам, на трибунах во время матча было душно и многие болельщики находились на стадионе с приспущенными масками, но потом стюарды начали подходить к фанатам и просить надеть маску.

«Моя маска сначала лежала в кармане, где-то на 16-й минуте я её надел. Дальше я приспускал её на подбородок, но когда мне делали замечание, сразу надевал её полностью, реагировал адекватно. Так было и на других домашних матчах этого коронавирусного чемпионата. Как заводящий, я даже объявлял всем, по просьбе стюардов, о необходимости держать дистанцию и носить маски. Но на этой игре заводили другие ребята, а я стоял в общей массе людей. Когда я вышел с трибуны — сразу 30 бойцов ОМОНа вокруг! Но всё было спокойно. С ними был человек в штатском, показал корочку: «Пройдёмте», — цитирует фаната «Чемпионат».

Как он отметил, далее ему предстояло дать в подтрибунном помещении объяснение сотрудникам правопорядка, а ему сказали, что задерживают его из-за отсутствия маски.

«Я и сказал, что иногда приспускал маску — на стадионе всё-таки очень душно. Дальше мне показали три фотографии: где я без маски, где стюард делает мне замечание и где я маску надеваю. Я спорить не стал, признался, что на лице она была не всегда, но стюарда я неукоснительно слушал. На что мне сказали: «Окей, нет проблем». Я уже хотел идти домой, но тут начались звонки, новые выяснения обстоятельств… В итоге женщина эта говорит: «Мне сказали писать вам в протоколе статью 20.31 часть 3», — заявил Мартынов.

Ранее главный врач сборной России по футболу и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что есть предпосылки для увеличения числа зрителей на трибунах в РПЛ.