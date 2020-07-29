Футболист «Спартака»: казалось, что до России коронавирус не доберётся

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Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Павел Маслов поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.
Футболист «Спартака»: казалось, что до России коронавирус не доберётся
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«Помню, как «Лудогорец» всей командой приехал на матч с «Интером» в масках и перчатках, они тогда были первыми, и это казалось на тот момент чем-то диким. Мы приехали в масках на матч с «Оренбургом», и это было начало, когда вирус только начал появляться в Москве. Доктор и весь медицинский штаб сказали нам надеть маски для защиты. Конечно, поначалу казалось, что это преждевременно и что до России вирус не доберётся», — сказал Маслов в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он отметил, что все в команде спокойно восприняли тот факт, что нужно себя защитить во время эпидемии. Тем не менее, по его словам, после игры с «Оренбургом» было непонятно, что будет дальше.

«Сначала нам дали паузу, мы тренировались в маленьких группах, надеялись на возобновление, а потом на месяц приостановили чемпионат», — добавил Маслов.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» приостановила тренировки из-за COVID-19 в команде за восемь дней до матча ЛЕ.

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