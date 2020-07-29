Абрамов: Марсель — дыра по сравнению с Петербургом, а в ПСЖ Кузяева не пригласят

Короткая ссылка
Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву не стоит уходить из петербургского клуба
Абрамов: Марсель — дыра по сравнению с Петербургом, а в ПСЖ Кузяева не пригласят
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Что такое Марсель? Это дыра по сравнению с Санкт-Петербургом. Это зарплата вдвое меньше той, что у него в «Зените». Если Кузяеву так хочется туда поехать — нет вопросов. Другое дело, если бы его позвали в Лондон, или в Мадрид, или, например, в Париж. Но в ПСЖ Далера не пригласят. Если Кузяеву в «Зените» сохранят заработную плату на прежнем уровне, зачем ему ехать в Европу?» — считает агент.

Французский «Марсель» возглавляет бывший тренер «Зенита», португалец Андре Виллаш-Боаш.

Ранее сообщалось, что агент не верит, что Азмун и Дзюба покинут «Зенит» этим летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить