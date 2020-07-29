Абрамов: Марсель — дыра по сравнению с Петербургом, а в ПСЖ Кузяева не пригласят

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву не стоит уходить из петербургского клуба

«Что такое Марсель? Это дыра по сравнению с Санкт-Петербургом. Это зарплата вдвое меньше той, что у него в «Зените». Если Кузяеву так хочется туда поехать — нет вопросов. Другое дело, если бы его позвали в Лондон, или в Мадрид, или, например, в Париж. Но в ПСЖ Далера не пригласят. Если Кузяеву в «Зените» сохранят заработную плату на прежнем уровне, зачем ему ехать в Европу?» — считает агент.

Французский «Марсель» возглавляет бывший тренер «Зенита», португалец Андре Виллаш-Боаш.

Ранее сообщалось, что агент не верит, что Азмун и Дзюба покинут «Зенит» этим летом.