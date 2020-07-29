Агент не верит в то, что Азмун и Дзюба покинут «Зенит» этим летом

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о перспективах форвардов петербургского «Зенита» Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы покинуть клуб в нынешнее межсезонье.

«Сейчас из «Зенита» уходить никто не хочет за исключением тех, кто сидит на лавке. Если вы думаете, что Сердар Азмун, Артём Дзюба или кто-то другой рванёт в Европу, то ошибаетесь. Денег на данный момент ни у кого нет, не только в России. Не предвкушаю ничего хорошего на трансферном рынке. Мало того, думаю, стоит немного подождать и можно будет купить много интересных исполнителей по относительно бросовым ценам», — сказал агент в интервью RT.

Ранее Шатов договорился о трёхлетнем контракте с «Рубином».