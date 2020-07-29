Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату €1,5 млн в год

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в московский «Спартак», он выдвинул красно-белым свои финансовые условия.
Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату €1,5 млн в год
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, сейчас полузащитник ведёт переговоры со своей бывшей командой.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. В прошлом сезоне 33-летний россиянин защищал цвета «Ахмата», забив шесть голов и сделав одну результативную передачу в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо».

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