Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату €1,5 млн в год

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в московский «Спартак», он выдвинул красно-белым свои финансовые условия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, сейчас полузащитник ведёт переговоры со своей бывшей командой.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. В прошлом сезоне 33-летний россиянин защищал цвета «Ахмата», забив шесть голов и сделав одну результативную передачу в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо».