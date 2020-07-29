Шатов покинул «Зенит»

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Полузащитник Олег Шатов стал свободным агентом после окончания контракта с петербургским «Зенитом».
Шатов покинул «Зенит»
  • РИА Новости

«В 2013-м Олег Шатов присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых он провёл 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал трёхкратным чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита»!» — говорится в обращении пресс-службы.

В прошлом сезоне Олег Шатов провёл в составе «Зенита» 12 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России. 

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал календарь нового сезона РПЛ.

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