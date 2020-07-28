Гендиректор «Зенита» прокомментировал календарь нового сезона РПЛ

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил календарь нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Зенита» прокомментировал календарь нового сезона РПЛ
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«Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом учитывает, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Важно, чтобы интересы наших клубов, выступающих в еврокубках, были учтены. На первый взгляд, такая же ситуация с «Локомотивом» и другими клубами», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также отметил, что клуб не был против того, что на старте сезона команде предстоит много выездных матчей.

«Пойдёт ли «Зениту» в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдёт в плюс болельщикам», — подчеркнул Медведев.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России за четыре тура до конца первенства.

Ранее Шамиль Газизов высказался о календаре «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

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