Газизов высказался о календаре «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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«Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим», — цитирует Газизова Sport24.
По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ.