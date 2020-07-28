Газизов высказался о календаре «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов поделился мнением о календаре Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21.

«Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим», — цитирует Газизова Sport24.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ.