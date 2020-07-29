Газзаев исключил возможность судейского заговора против «Спартака»

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Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырёхкратный чемпион России Валерий Газзаев считает, что разговоры о судейском заговоре против московского «Спартака» не имеют под собой оснований.
Газзаев исключил возможность судейского заговора против «Спартака»
  • РИА Новости

«Обычно, когда команда проигрывает, все всегда пытаются найти причину, и главная из них — судья. Заговора быть не может, это исключено. Судейский корпус возглавляет иностранец, который пришёл со стороны. Он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. «Спартаку» не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет всё время экспериментировать, то результаты не поменяются. С одним из самых больших бюджетов в лиге, составом для борьбы за Лигу чемпионов, отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями «Спартак» финишировал седьмым, а в какой-то момент шёл 13-м! Кто виноват — судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало — что ты сделал неправильно», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По итогам сезона московский «Спартак» не сумел пробиться в еврокубки. На финише сезона голы команды несколько раз были отменены в результате судейских решений.

Ранее Гурцкая заявил, что Газизов не проработает в «Спартаке» и года.

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