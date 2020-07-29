Источник: ЦСКА прекратил переговоры по футболисту «Ривер Плейт» Карраскалю

Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от приобретения колумбийского полузащитника аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

Как сообщает журналист Густаво Яррош в своём Twitter, аргентинский клуб потребовал за хавбека €8,5 млн. Представители армейцев, в свою очередь, вышли из переговоров, отметив, что у них нет такой суммы.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах аргентинской Суперлиги. Полузащитник также записал в свой актив один гол и одну результативную передачу в двух встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее журналист рассказал, что Карраскаля называют колумбийским Неймаром.