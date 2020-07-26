Журналист о футболисте, которого хочет купить ЦСКА: его называют колумбийским Неймаром

Журналист ESPN Густаво Яррош рассказал о колумбийском полузащитнике аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскале, которым интересуется московский футбольный клуб ЦСКА.

«Карраскаля называют колумбийским Неймаром за стремление идти в обводку. Он любит дриблинг… Кстати, прозвище ему нравится. Смеётся, когда его так называют. Фанаты уже говорят о возможном отъезде Карраскаля в Россию. 55% болельщиков «Ривер Плейт» этого не хотят и считают, что хавбек принес бы ещё много пользы», — цитирует Ярроша «Чемпионат».

Он также высказал мнение, что аргентинский клуб будет готов отпустить игрока за €9—10 млн.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах аргентинской Суперлиги. Полузащитник также записал в свой актив один гол и одну результативную передачу в двух встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €6 млн за трансфер футболиста «Ривер Плейт» Карраскаля.