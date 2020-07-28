Фанаты киевского «Динамо» оскорбили Луческу, который посетил матч юношеского состава

Болельщики киевского «Динамо» подвергли оскорблениям главного тренера команды Мирчу Луческу, который приехал на матч юношеского состава, а также возложил цветы к памятнику легендарному наставнику команды Валерию Лобановскому.

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо» через четыре дня после назначения на должность, а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов. Затем эта информация была опровергнута.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Луческу останется главным тренером команды.