Фанаты киевского «Динамо» оскорбили Луческу, который посетил матч юношеского состава
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Об этом сообщает «Чемпионат».
До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо» через четыре дня после назначения на должность, а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов. Затем эта информация была опровергнута.
Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Луческу останется главным тренером команды.