Суркис заявил, что Луческу останется главным тренером киевского «Динамо»

Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что румынский специалист Мирча Луческу останется на посту главного тренера команды, несмотря на информацию о его уходе.

«Луческу — главный тренер «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я ещё могу добавить? Заявление в прессе об уходе? Ну я же не знаю... Заявление не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com.

До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо» через четыре дня после назначения на должность, а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу.