Суркис заявил, что Луческу останется главным тренером киевского «Динамо»

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Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что румынский специалист Мирча Луческу останется на посту главного тренера команды, несмотря на информацию о его уходе.
Суркис заявил, что Луческу останется главным тренером киевского «Динамо»
  • РИА Новости

«Луческу — главный тренер «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я ещё могу добавить? Заявление в прессе об уходе? Ну я же не знаю... Заявление не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com.

До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо» через четыре дня после назначения на должность, а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу.

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