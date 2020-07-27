Президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу
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«Всё нормально. Есть у «Динамо» тренер», — приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.
До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо», а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов.
Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».
Ранее агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо».