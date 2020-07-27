Президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу

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Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис рассказал о встрече с румынским специалистом Мирчей Луческу, который возглавил команду четыре дня назад.
Президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу
  • © ФК Динамо Киев

«Всё нормально. Есть у «Динамо» тренер», — приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.

До этого в румынских СМИ появилась информация, что Луческу покинул «Динамо», а также было опубликовано заявление самого тренера, в котором он объяснил, что уходит по причине недовольства фанатов.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо».

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