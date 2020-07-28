Экс-тренер сборной России вспомнил, как отхлестал по щекам легкоатлетку перед финалом ЧМ

Бывший тренер Сборной России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко вспомнил о своём самом непедагогичном поступке в тренерской работе.

«Интересный вопрос. Я, наоборот, всегда говорил всем своим спортсменам, что они — самые лучшие, самые великие. Что только они способны добиться выдающейся цели. Хотя однажды было дело — отхлестал девчонку по щекам прямо перед финалом чемпионата мира. С ней случилась истерика за считаные минуты до старта. Приводил в чувство таким способом. Чем дело кончилось? Медалью», — сказал Куличенко в интервью RT.

Ранее Куличенко вспомнил, как Валентин Балахничёв убрал его из сборной России.