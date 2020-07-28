Куличенко вспомнил, как Балахничёв убрал его из сборной России

Бывший тренер сборной России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко рассказал, как бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв убрал его из национальной команды.

«Меня убрали за допинг в 2007 году? На самом деле причина была совершенно иной. Валентин неоднократно звонил мне после случившегося, извинялся за то решение. Не буду углубляться в подробности, но давайте просто взглянем на статистику: на пяти Олимпийских играх, где я готовил спортсменов, они прокололись дважды, и оба раза — в Афинах. В толкании ядра у нас тогда была дисквалифицирована Ирина Коржаненко, которую тренировал муж-тяжелоатлет и которая, я знаю это наверняка, выезжала на Игры, имея абсолютно чистые анализы. Затем под отстранение попала Светлана Кривелёва, чьей непосредственной подготовкой тоже занимался супруг. На повторной перепроверке проб через пять лет отняли бронзу. На этом всё», — сказал Куличенко в интервью RT.

Он отметил, что на чемпионате Европы 2006 года россияне установили рекорд по количеству наград, который держится по сей день, а допинг-пробы тех соревнований регулярно перепроверялись.

«Ничего не нашли. В 2007 году я ушёл из команды. На Играх в Пекине мы потеряли из-за допинга 11 наград, а ещё через четыре года в Лондоне — 13. А ведь Балахничёв на тот момент был вторым человеком в мировой лёгкой атлетике», — добавил Куличенко.

Ранее Куличенко рассказал о реакции в сборной СССР на разговоры о том, что медали Олимпиады 1980 года в Москве не могут считаться полноценными, поскольку там не выступали спортсмены из США.