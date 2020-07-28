Безуглов — о коронавирусе в РПЛ в новом сезоне: легче не будет

Главный врач сборной России по футболу и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард Безуглов поделился ожиданиями от борьбы с коронавирусом в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В целом легче не будет, так как и РПЛ, и все остальные футбольные лиги прекрасно понимают, что снижать бдительность ни в коем случае нельзя. Однако проведённая работа над ошибками, которые, несомненно, были, позволит избежать неприятных ситуаций, которые возникали ранее. Необходимо напомнить, что РПЛ была одной из первых спортивных лиг, возобновивших матчи. Это было сделать сложно, но уже ясно, что проведённая работа была не напрасной», — сказал Безуглов в интервью RT.

Ранее Безуглов заявил, что медицинский протокол РПЛ не уступает регламенту УЕФА.