Глава WADA считает, что США не перестанут финансировать агентство

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился мнением по поводу призыва Соединённых Штатов к реформам в организации.

«Я верю, что американцы не прекратят финансирование WADA. Я открыт к диалогу. У нас общие цели, мы должны искать врага в другом месте. В борьбе за чистый спорт WADA нуждается в Соединённых Штатах, а Соединённые Штаты нуждаются в нас. Я убеждён, что рано или поздно мы сможем договориться и сотрудничать», — цитирует Баньку Sportowe Fakty.

До этого в американских СМИ появились материалы, согласно которым государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков предложило конгрессу страны рассмотреть вопрос об отказе финансирования WADA, если оно не предпримет серьёзных шагов по реформам.

Ранее в РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования WADA.