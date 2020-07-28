Глава WADA считает, что США не перестанут финансировать агентство

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился мнением по поводу призыва Соединённых Штатов к реформам в организации.
Глава WADA считает, что США не перестанут финансировать агентство
  • © Kirill Kudryavtsev
  • AFP

«Я верю, что американцы не прекратят финансирование WADA. Я открыт к диалогу. У нас общие цели, мы должны искать врага в другом месте. В борьбе за чистый спорт WADA нуждается в Соединённых Штатах, а Соединённые Штаты нуждаются в нас. Я убеждён, что рано или поздно мы сможем договориться и сотрудничать», — цитирует Баньку Sportowe Fakty.

До этого в американских СМИ появились материалы, согласно которым государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков предложило конгрессу страны рассмотреть вопрос об отказе финансирования WADA, если оно не предпримет серьёзных шагов по реформам. 

Ранее в РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования WADA.

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