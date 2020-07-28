«Спартак» объявил о назначении нового пресс-атташе

Московский футбольный клуб «Спартак» назвал имя нового пресс-атташе.

Как сообщается в Twitter-аккаунте клуба, им стал 31-летний Ярослав Кулёмин.

Кулёмин — обладатель двух наград на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ».

На этом посту он сменит Антона Лисина, который занимал должность с июня 2019 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее Шамиль Газизов высказался о календаре «Спартака» в новом сезоне РПЛ.