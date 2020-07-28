Тактаров — о состоянии Нурмагомедова перед боем с Гэтжи: Хабиб всегда в форме

Бывший боец смешанного стиля, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров предположил, в какой форме чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подойдёт к поединку с Джастином Гэтжи.

«Сможет ли Хабиб после смерти отца подойти к бою в своей лучшей форме? Тут сложно комментировать, надо у него спрашивать. Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Глава UFC недавно заявил, что титульный поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября.

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам.