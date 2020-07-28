Сен-Пьер назвал место Нурмагомедова в списке величайших бойцов за всю историю

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал тройку бойцов смешанных единоборств, которые, по его мнению, являются лучшими в истории.

«Для меня величайший — это Ройс Грейси (победитель первых турниров UFC в 1990-х. — RT). Он был тем, кто действительно изменил спорт, изменил все понятия о том, что такое настоящий бой. Джон Джонс тоже в списке. Считаю, в современную эпоху он лучший. Есть ещё Хабиб Нурмагомедов, которого можно включить в список», — цитирует канадца TMZ.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. За свою профессиональную карьеру он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Уайт допустил, что Нурмагомедов может завершить карьеру боем с Сен-Пьером.