Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам сине-бело-голубых на русском языке.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад возможности рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение игрой и 100%-ной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги моим новым партнёрам. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене». Хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» — написал в своём Instagram Ловрен.

Хорват перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в это летнее трансферное окно. За красных 31-летний футболист выступал с 2014 года.

Ранее Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит».