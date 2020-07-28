Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам сине-бело-голубых на русском языке.
Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке
  • РИА Новости

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад возможности рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение игрой и 100%-ной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги моим новым партнёрам. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене». Хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» — написал в своём Instagram Ловрен.

Хорват перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в это летнее трансферное окно. За красных 31-летний футболист выступал с 2014 года. 

Ранее Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит».

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