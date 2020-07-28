«Урал» утвердил Матвеева в должности главного тренера команды

«Урал» на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Матвеев утверждён в должности главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Помогать специалисту в его штабе будут тренер Евгений Аверьянов, тренер голкиперов Андрей Шпилёв, аналитик Дмитрий Столбиков, реабилитолог Владимир Гашнев, а также специалисты по физподготовке Павел Суетин и Иван Йовановски.

Юрий Матвеев на новой должности заменил ушедшего в отставку Дмитрия Парфёнова. Специалист уже работал главным тренером «Урала» с июня по декабрь 2011 года.

Ранее сообщалось, что в «Урале» сменится состав совета директоров.