В «Урале» сменится состав совета директоров

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе пройдут выборы нового совета директоров.

«Мы принадлежим полностью Свердловской области. Руководство будет решать, кто теперь возглавит совет директоров. Видимо, будет избран новый состав. Когда покидает свой пост один из членов совета директоров, то выбирается новый состав. Это будет решать Свердловская область, правительство», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Председатель совета директоров клуба Александр Левин покинул клуб из-за невыполнения спортивных задач в сезоне-2019/20.

Ранее президент «Урала» назвал нового главного тренера команды.