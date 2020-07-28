Касперович рассказал, когда сможет въехать в Болгарию

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Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын, вошедшие в тренерский состав сборной Болгарии по биатлону, смогут въехать на территорию страны в августе.
Касперович рассказал, когда сможет въехать в Болгарию
  • РИА Новости

«8 июля мы приехали в Беларусь, где сейчас проводим сбор. 30 июля Норицын улетает в Болгарию, а я прилечу туда 6-го числа. Проблем с въездом в Болгарию возникнуть не должно, поскольку у нас стоят рабочие визы», — цитирует Касперовича ТАСС.

Российский специалист был назначен главным тренером сборной Болгарии. Норицын стал старшим тренером женской команды страны.

Ранее Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды.

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