Касперович рассказал, когда сможет въехать в Болгарию

Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын, вошедшие в тренерский состав сборной Болгарии по биатлону, смогут въехать на территорию страны в августе.

«8 июля мы приехали в Беларусь, где сейчас проводим сбор. 30 июля Норицын улетает в Болгарию, а я прилечу туда 6-го числа. Проблем с въездом в Болгарию возникнуть не должно, поскольку у нас стоят рабочие визы», — цитирует Касперовича ТАСС.

Российский специалист был назначен главным тренером сборной Болгарии. Норицын стал старшим тренером женской команды страны.

Ранее Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды.