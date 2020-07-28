Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит»

Хорватский защитник Деян Ловрен считает правильным решение перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».

«Переход в «Зенит» — это важное решение в моей жизни. Я всё хорошо обдумал, принимая его. Было непросто. Но я думаю, оно было правильным. Считаю, что дал «Ливерпулю» всё, что мог. Может, мог бы дать больше, но я всегда выкладывался на 100%. Не жалею ни о чём, что произошло со мной. Думаю, я могу гордиться всем, что сделал вместе с командой», — цитирует 31-летнего хорвата пресс-служба «Ливерпуля».

Ловрен выступал за красных с 2014 по 2020 год, выиграв с клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Ранее Семак рассказал о сильных сторонах новичка «Зенита» Ловрена.