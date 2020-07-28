Семак рассказал о сильных сторонах новичка «Зенита» Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил приход в команду экс-футболиста «Ливерпуля».

«Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — это ещё не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, с точки зрения скорости он лучше Ивановича. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен — достаточно разноплановый футболист. Надеюсь, он нам очень поможет», — цитирует Семака Sports.ru.

В «Зените» Ловрен должен будет заменить 35-летнего серба Бранислава Ивановича, с которым было принято решение не продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке Черышева.