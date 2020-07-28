Слуцкий считает, что в Европе несправедливо оценивают РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отношении европейских клубов к российскому футболу.
Слуцкий считает, что в Европе несправедливо оценивают РПЛ
  • РИА Новости

«Когда «Уотфорд» назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный опыт работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся немного в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, то там тоже не смотрели на его опыт в РПЛ. Они не понимают систему нашего устройства, потому просто не оценивают. Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: «Тяжело работать в России, такая тяжёлая лига, столько сложностей». Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт», — цитируют Слуцкого «Известия». 

Российский специалист ранее в своей карьере возглавлял английский «Халл Сити» и голландский «Витесс».

Ранее Слуцкий заявил, что безумно счастлив, что у него был европейский период в карьере.

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