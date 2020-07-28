Секундант Александра Емельяненко рассказал о проблемах бойца с коленями
- РИА Новости
«Емельяненко сейчас полных 38 лет. И за это время он мало внимания уделял борьбе. У него просто проблемы с коленями. Мениски, связки — все разорваны. Он не может согнуть колени. В основном в этом дело — старые травмы мешают ему бороться. В последнем бою, когда он вставал, то не мог колени до конца разогнуть», — цитирует Дудаева «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. Большая часть поединка прошла в партере.
Ранее сообщалось, чего ждать от Емельяненко после поражения на ACA 107.