Секундант Александра Емельяненко рассказал о проблемах бойца с коленями

Абдурахман Дудаев, боец клуба «Ахмат», друг и секундант Александра Емельяненко, рассказал, по какой причине тот избегает борьбы в партере.

«Емельяненко сейчас полных 38 лет. И за это время он мало внимания уделял борьбе. У него просто проблемы с коленями. Мениски, связки — все разорваны. Он не может согнуть колени. В основном в этом дело — старые травмы мешают ему бороться. В последнем бою, когда он вставал, то не мог колени до конца разогнуть», — цитирует Дудаева «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. Большая часть поединка прошла в партере.

Ранее сообщалось, чего ждать от Емельяненко после поражения на ACA 107.