Спортивный директор «Формулы-1»: было бы здорово увидеть больше гонщиков из России

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун отметил талант российского пилота Alpha Tauri Даниила Квята.
Спортивный директор «Формулы-1»: было бы здорово увидеть больше гонщиков из России
  • Reuters

«Нам повезло, что у нас сейчас есть очень талантливый Даниил Квят, он продемонстрировал большой потенциал. В последние годы мы видели и других талантливых гонщиков из России. Было бы здорово увидеть больше. В новую эпоху у российских пилотов будет больше возможностей выступать в конкурентоспособной команде», — приводит слова Брауна ТАСС.

В прошлом сезоне Квят финишировал 13-м в индивидуальном зачёте пилотов «Формулы-1».

Ранее организаторы Гран-при Бразилии могут подать в суд на «Формулу-1» из-за отмены этапа.

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