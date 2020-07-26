Организаторы Гран-при Бразилии могут подать в суд на «Формулу-1» из-за отмены этапа

Промоутер этапа «Формулы-1» в Бразилии Томаш Руоный раскритиковал руководство чемпионата за отмену соревнований в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Мы не можем принять такое обоснование. Они говорят о заболеваемости в Бразилии, не принимая во внимание, что наша страна размером с континент. Если вы посмотрите на число заражений в Сан-Паулу в пересчёте на душу населению, то увидите, что заболеваемость здесь ниже, чем в Англии. Да что там Сан-Паулу — такие результаты получатся, даже если сравнивать с Англией всю Бразилию. Так что реальное положение вещей не соответствует тому, что написано в письме от «Формулы-1». Всё это выглядит так, словно они просто придумали причину, чтобы не ездить в Бразилию», — приводит его слова Motorsport.

Руоный отметил, что у них был план по проведению этапа в условиях пандемии.

«Мы обратились к юристам, так как отказ от проведения Гран-при создаёт финансовые убытки как для муниципалитета Сан-Паулу, так и для моей компании. Наш случай очень похож на Мексику: как и в Мехико, мы проводим Гран-при на трассе, которая принадлежит городу, и в нашем договоре с муниципалитетом есть пункт, по которому они несут ответственность за то, чтобы трасса соответствовала стандартам «Формулы-1». Поэтому только в этом году бюджет Сан-Паулу потратил $8 млн на ремонт автодрома. Ремонт затронул всю зону паддока, а также множество аспектов, которые не попадают в трансляцию, а потому не заметны широкой аудитории, — я говорю о канализации, туалетах и системе водоотведения. Когда вы работаете в мэрии и тратите на что-то бюджетные деньги, прокурор может засудить лично вас за нецелевое расходование средств. Так что в администрации Сан-Паулу мне сказали: «Это ты подписал контракт. Так что обеспечь проведение гонки». И я бы с радостью это сделал, но как мне быть, если «Формула-1» говорит, что не приедет? Это не моя вина. И пусть мы с мэром и губернатором в отличных отношениях, они всё равно спрашивают меня: «Ты уже знаешь, как будешь представлять это в суде?», — добавил промоутер.

«Формула-1» объявила, что этапы в Северной и Южной Америке не состоятся в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, в календарь сезона 2020 года не войдут этапы в Канаде, США, Мексике и Бразилии. При этом контракт на проведения гонки с Сан-Паулу истекает в 2020 году.

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