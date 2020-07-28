СМИ: «Интер» и «Бавария» заинтересованы в обмене футболистами

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович и хавбек «Баварии» Корентин Толиссо могут сменить клубную прописку.

Об этом сообщает Calciomercatoweb. По информации источника, Брозович хочет покинуть миланский клуб, а «Интер» рассчитывает, что действующие чемпионы Германии согласятся включить в сделку француза Корентина Толиссо.

В сезоне-2019/20 Марсело забил три мяча и отдал шесть голевых пасов в 40 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Корентин в 24 встречах записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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